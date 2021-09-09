【愛傳媒黃文博專欄】人生憶往，總覺得飛逝最快的非大學時代莫屬。

一心嚮往進入社會，擁有獨立生活的能力與權力，對一學期、一學期如翻書般快速過去的校園生涯，帶著那種看小說時，急著翻到最後一頁看結局的浮躁心情，四年下來，本該多姿多采的校園經歷，浮光掠影多，深刻烙印少。

輕狂年紀，習慣用好幾倍速過日子，無心本科學業，心有旁騖的我，同班共學八個學期的四十多位同學，倒有半數淺交寡言。特別跟幾位來自南部的同學，因成長背景差異，直到畢業，竟連幾句話都說不到。

現在想來，不可思議。虛擲的是自己的青春，浪費的是天作的安排，糟蹋的是難得的緣分。如果有當時的大學同學看到這篇文章，又剛好彼此交情淡薄，請接受我誠懇的歉意。

倘若能夠重來，我一定減少跟幾名死黨泡在蜜蜂咖啡店搬弄膚淺哲學的虛浮，換取跟更多同學交心暢談的機會；我肯定會割捨兀自一人獨處角落拼湊幼稚新詩的夢幻，寧可找看似非我族類的同學談天說地。

十八、二十時心不在焉的記憶，如打了馬賽克般，再難清晰重現。當時太多太多的輕忽，怠慢了有心人，錯過了要緊事，許多自以為聰明的取捨，其實讓青春留一大白，如絢麗的肥皂泡泡，外表的彩虹經不起時光考驗，轉瞬成空。

或許這正是青春本色，模糊卻帶著曖昧之美，零碎但耐人尋味。無論你我怎麼度過青春，青春總會殘留遺憾，讓念舊的人眷戀，令糾結的人懊悔，使灑脫的人躊躇。

在一片發黃褪色的大學記憶裡，有一位外國人如同黑白電影中插入的彩色鏡頭，鮮活生動的貯存在腦海，逃脫了記憶的半衰期。

時任輔仁大學外語學院院長的孫志文神父（Father Armold Sprenger）！這位擁有亮眼學歷的德國人，36歲時天主教聖言會派他來輔大投入教育志業。我在大三時當選外語學院學生代表會主席，與孫院長有過幾次接觸。

第一次到院長辦公室與他近距離談話，果然符合風傳於學院女生之間的說法，神父真的好帥，深邃的五官，湛藍的眼珠，一抹淺笑，輕聲細語。「如果他不是神父，一定要倒追」～引述當時幾位不同系學姐學妹的話，純粹肖想妄言，沒有褻瀆神父聖職之意。

某次請見孫院長的原因，是我計畫舉辦一場「外語之夜」。這場跨校際的大型表演晚會，在當年舉辦難度，可不輸現在的校園演唱會。我們要邀請包括政戰學校在內的好幾所學校來參加，要安排夠水準的各類表演節目，要申請夠大的場地，要準備舞台、音響、燈光、道具、交通、維安、清潔，要宣傳號召跨校學生參與，事務繁多。

還好有代表會幹部加上死黨同學，熱情協助。我記得，幾位男同學連續幾天打赤膊在理學院圖書館樓上的場地徹夜佈置。而我還跟校工借用三輪腳踏車，載著佈景道具揮汗騎車，同學遇到我無不睜大雙眼，訝異不解。

辦這場外語之夜最大的難題是，經費！

學校活動中心撥發給外語學院的活動與行政經費，一個學期大概三、四千元，坦白說，大概只夠辦兩三場演講吧？長達兩個多小時的跨校際大型表演晚會，這錢遠遠不足。

那時可沒有募集經費的管道，連打工的機會都不易得，自己口袋裏每天三餐費用加上來往公車錢，是父親給的40元，即使捐出整月花費，連舞台都搭不起來。

看著活動預算表，想破頭，去跟附近店家募款。努力了半個多月，跑遍所有商家，得款不到千元。

眼看活動計畫要胎死腹中，我心一橫，決定請見孫志文院長，希望請他以院方名義向學生活動中心申請特別經費補助。我坐在離他不到一公尺處，他仔細聽了計畫，以及經費需求，湛藍的眼珠望著我，微笑輕聲問道，「你一定要辦這個晚會？」

我堅定的回答，「外代會幾年來沒有辦過像樣的活動，尤其我們號稱外語學院，藉由跨校活動，可以展現五個系的國際特色⋯⋯」

我稀里糊塗的說了好一陣子，孫院長對是否同意由院方出面申請補助，並未當下承諾。他用略帶德國腔調的國語說：我了解了，你下禮拜再來辦公室找我。

等待當然忐忑，但辦外語之夜的熱情沒有降溫，我們構想了幾個備案，如設備不用租，改借同學家裡有的，雖然效果勢必差，總比沒錢租好吧。舞台去學校每個角落尋找用得到的棄置物，以土法煉鋼製作。至於燈光，沒錢租專業的，乾脆買彩色玻璃紙包住場地屋頂的日光燈管，反正有色彩就好。

隔週，我依約請見孫院長。剛從學校木工倉庫翻找物料，滿頭大汗的我，用襯衫袖子擦去額頭滴落的汗，敲門進入院長室。

孫院長請我坐下，沒多說甚麼客套話，轉身從抽屜取出一個平信信封，抽出一疊鈔票。看到那疊鈔票的我，心知肚明會發生的事，即使盡量壓抑情緒，加速的心跳衝高了血壓，興奮之情還是讓我脹紅了臉。

院長拿著百元鈔票（那時，還沒有千元大鈔），一張一張，慢條斯理的邊數著數目，邊放在桌上，「一百、兩百、三百⋯⋯」我看出那並非從銀行或出納提領出來的新鈔，每張鈔票的表面皺折、磨損，捲角，都不一樣，不但沒有新鈔的油墨味，好些鈔票反倒沾了油漬，發出異味。

窄小院長辦公室只有數著錢數的聲音，我腦中想像的外語之夜，隨著數錢聲，從黯淡變成彩色，霎那間感受到人生充滿希望。

實際經費需求多少，現在已不復記憶，大概幾千元，比學生活動中心撥發的一學期活動行政經費多出一些。孫院長給足了這筆經費，他沒有勉勵我什麼，也沒有提醒我什麼，等我拿著現金，多次鞠躬致謝轉身走出辦公室，才想起來院長連收據都沒叫我簽。

外語之夜一如計畫順利舉辦，來了好幾所大專校院的表演者與參加者。用那個年代的標準來評判，音響效果有明顯回聲干擾、燈光移動跟不上演出者的動線、後排觀眾必須踮起腳尖才看得到舞台，林林總總的缺失，被現場掌聲與不時的歡呼聲掩蓋，還算辦得不賴。

幾近整個學期的投入，積壓的疲憊倦怠在曲終人散的夜晚十點爆發，幾位主要工作人員躺在椅子凌亂的地面，呼呼大睡。我心裡則掛寄著一件事。用了幾天時間整理支出帳目，再三核對。再度請見了孫院長，要向他報告經費支用明細。

把明細攤在桌面，同時將剩餘的款項連鈔票帶銅板的，整齊排列在明細單下方。感謝的話出了口還沒落地，孫院長還是那抹淺笑地說：不必看了，剩下的錢拿回去，再替學生代表會做些事（細節遺忘，大意如此）。

幾週前，取得經費走出辦公室，我喜悅之情溢於言表，急著跟工作夥伴報告好消息。此刻，握著鈔票與銅板走出辦公室，眼淚在眼眶打轉，沒有掉下來，就蓄積在要掉不掉的邊緣，因為那不是悲情的淚，而是感動到激動的反應。

一位根本算陌生的外國神父，給了我多大的信任啊！

在教會食宿的神職人員，沒有薪水，那筆錢想當然是他跟人募來的，每張樣子各異的鈔票，都是掏錢的人對孫神父的信任。然後，他把所有這一張張的信任都轉給了我，還是一樣，沒有一句詢問，也沒有提醒我要感謝天主，信任得如此乾脆，信任得如此淋漓盡致。他的信任徹底撼動我的心牆，我找不出任何語言形容當下的感動，只好踱步到外語學院後面，有黑森林之稱的一大片樹林中，噙著淚坐在樹下幾十分鐘，久久不能自己。在那時，這段過程便蝕刻進我記憶深處。

之後，因著不同理由，我又跟孫院長聊過幾次，但他應該看不出來，他對這位年輕人的影響有多深。無條件的信任，有風險，卻是我們能給別人最暖心的對待，以及對專業最高的尊敬。

日後，在工作上，我始終告誡自己盡量信任一起工作的夥伴，就像孫神父給我的信任那般。說實話，幾十年來，我始終無法做到無條件的信任，再怎麼努力，最多是有條件的信任。

或許，無條件信任與有條件信任的差別，還是人格問題吧。也就是說，我的格局還不夠施予他人無條件的信任。

在那記憶發黃的年代，我曾經握著一張張無條件信任的鈔票，享受暖心的對待與專業的尊敬。但悟性有限，我執依舊，此生難以抵達信任的至高境界。在這裡，要向許多沒能得到我無條件信任的工作夥伴，說聲歹勢！

孫志文神父，在兩岸任教46年，2015年於台灣過世，享年86歲，骨灰安置嘉義。

數日前，行經台北市重慶南路二段，孫運璿先生擔任行政院長時的官邸，從這位孫院長突然聯想起輔大那位孫院長，故撰此文。一位高瞻遠矚、無私從公；一位高風亮節、奉獻教育。無奈典範總在夙昔，如今人格者罕見，感慨之餘，徒留追憶。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者臉書截圖。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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