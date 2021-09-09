模特兒出身的女星德馨，轉戰戲劇圈後成績亮眼，是八點檔熟面孔，現年42歲的她外型美豔，過去曾有過一段婚姻並育有一雙子女，可惜最後離婚收場，直到去年她認愛帥哥名廚廣宏一，兩人不時在社群放閃，不料甜蜜感情如今掀波瀾，廣宏一昨(9/8)在臉書怒po文，指女友說謊跑去台南陪酒，還直接點名德馨及其經紀人，悲喊：「愛你的人可以接受嗎？」。

名廚廣宏一昨天突然在臉書po文，對象是女友德馨，意有所指寫道：「如果女友拼經濟騙你在嘉義結果跟知名經紀人李男去台南陪酒可以原諒嗎？妳的父母妳的小孩，愛你的人可以接受嗎？」，廣宏一在文末甚至直接點名德馨名字，並附上了一張飯局照，但照片看起來只是一般的聚餐照。

此外，廣宏一也貼出跟女友之間的訊息截圖，逼問女方去向，說她應該不是在嘉義，但因為說謊所以不敢拍所在地門牌，因此多次要求德馨道歉，德馨因此回覆：「對不起我撒謊了」，廣宏一怒氣難平回：「你搞砸了。恭喜如願」，網友則是幫忙緩頰，勸他私下好好跟女友溝通，聽聽對方的解釋，但廣宏一不斷提及德馨撒謊的事情，難以釋懷。

廣宏一事後po文，認了刪掉原文。(翻攝自廣宏一臉書)

對於廣宏一的點名，德馨的經紀人李男也出面留言，解釋並非陪酒飯局，是因為一齣戲劇臨時救火改角色，製片人在定妝完為表感謝請他們吃飯，「請問我們有做錯什麼嗎？有必要這樣被說嗎？」，李男表示自己不認識廣宏一，但這番po文讓他覺得被誹謗，表示不排除提告，廣宏一則回應會請律師聯繫，但該文之後被刪除，廣宏一稍早發文確認此事，寫道：「文刪了，滿意了吧！她是政大。我是台大。她是明星，我是……」。