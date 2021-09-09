新北幼兒園群聚案，基因定序結果確定就是Delta變異株，引發許多民眾恐慌。對此，台大小兒科感染醫師、中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎表示，看起來確診埃及爸可能是整起事件的破口，這起群聚案若都是有相關接觸史，就可以比較放心，最怕的是不明傳染源，且已在社區傳播，可能就會一發不可收拾。

李秉穎今（9）早於廣播節目《新聞放鞭炮》中分析，幼兒園群聚案經過基因定序後，雖然是Delta變異株，但以專業判斷來說還未到升三級警戒程度，且這些確診案例發現時，研判未經過很長的時間，只要沒有大規模進入社區就還好。

李秉穎指出，5月爆發萬華疫情時，已進入社區傳染好一陣子，再加上好長一段時間沒有疫情，民眾都已經鬆懈許久，但這次爆發的幼兒園，大家似乎比較緊張，就連騎機車的民眾都把口罩戴得很緊，「是在國外看不到的事」，因此再觀察這幾天的發展。

李秉穎說，只要這幾日的確診數少於9人或5人就可以表較安心，但還是得觀察1至2周。他回憶，萬華爆發前，許多人也是很安心的樣子，沒想到幾天後就爆發性發展，多點爆發到已無法控制的狀態，因此這起幼兒園群聚若都是有接觸史，則比較可以放心，控制的可能性比較高，目前最主要接觸者篩檢為優先，一個禮拜內若沒事，就可以比較安心。

至於埃及爸爸可能是這起群聚的傳染源，前後檢驗都是陰性，不少人質疑這就是入境檢疫的破口，李秉穎肯定地說「對！看起來他有可能是入境檢驗的破口」，經過潛伏期14天、隔離14天，再加上PCR檢驗，雖然準確但就醫學上來說，並非百分之百。

李秉穎接著說，若埃及爸爸若真是傳染源，反而可以推論傳染源沒有經過很久的時間，最怕的是不明傳染源在社區已經一個月，可能馬上就會多點爆發，接著單日可能就會創下幾百、幾千病例。

李秉穎補充，若是最近一兩個禮拜才開始傳，表示時間沒有很久，反而比較放心，雖然埃及爸有去白沙灣，但開放空間影響相對小，到處跑並不一定會將病毒傳播，主要在於個人衛生，所以即使在不知情的情況下生病，也不一定有很大的傳染力，且Delta變異株並非不可預防的病毒，只是傳染力比較強，問題在於個人的防疫觀念、衛生習慣好不好。

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