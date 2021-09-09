1名網友爆料他的姑姑因為經濟條件不佳，竟陸續下4個孩子，並用低收入戶身分、育兒津貼等補助金住在豪華大房內，每個月租金破萬，他說姑姑也不願意做正規工作，而是在網路上賣假名牌包，讓他怒批姑姑「拿生孩子當賺錢工具」；其他網友也相當憤怒，直言「人若無恥…」「當你姑姑的小孩好可憐」。

該名網友在Dcard上發文表示，他的姑姑經濟能力不佳，卻一連生下4個孩子，並不斷說自己很窮，姑姑已申請低收入戶與育兒津貼，但他發現姑姑在南部的住處1個月租金破萬，裝潢相當高檔，他則怒批「其實在南部，幾千塊的普通房子明明可以住卻不要，一定要住這種破萬的，然後再哭沒有錢，找議員幫忙她申請低收入戶」。

1名網友爆料他的姑姑因為經濟條件不佳，竟陸續下4個孩子，並用低收入戶身分、育兒津貼等補助金住在豪華大房內，每個月租金破萬。（翻攝自Dcard）

該網友說，他的姑姑也不願意做正規合法的工作，好好地領薪水2萬多，而是要做網路代購賣假包，每個假名牌包賣不到5千元，批評姑姑是「拿生孩子當賺錢工具」，透過申請各類補助過生活，他最後在文章中無奈地說「真的不知道該怎麼說，唉」，並詢問其他網友們「我的姑姑低收入戶租這樣的套房給過嗎」。

其他網友則留言說，「人若無恥…」「津貼是ㄧ時的，之後小孩補習費、上大學生活費等各種沒政府補助的項目，小孩都要因大人賺錢不利過苦日子」、「天啊，這麼無恥還不低調一點」、「可憐之人必有可恨之處」、「這種人就是鑽漏洞的老鼠，這世界上沒有法律叫禁止生育，這個姑姑真的噁心」。