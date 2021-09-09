大陸外交部駐港公署網站9日消息，針對英國首席大臣兼外交發展大臣拉布在推特上發文，公然就香港警方依法拘捕「支聯會」有關成員「說三道四」，中國外交部駐港公署發言人指出，個別西方政客罔顧事實，顛倒黑白，視香港《國安法》為眼中釘、肉中刺，充分暴露他們干擾香港法治、阻撓特區依法施政、破壞香港長治久安的險惡用心。這是對香港事務和中國內政的粗暴干涉，對此表示強烈不滿和堅決反對。

香港警方8日逮捕香港支聯會副主席鄒幸彤和另外3名常委。拉布在推文中指出：「今天逮捕香港支聯會的成員，再次嚴酷地顯示北京如何利用《國安法》來支解香港的公民社會並壓制香港的政治異議。」

中國外交部駐港公署發言人指出，香港支聯會有關成員公然抗拒配合警方依法提出的要求，一意孤行，香港警方依據《香港國安法實施細則》，對其依法實行拘捕，體現了有法必依、執法必嚴、違法必究的法治原則，是維護《香港國安法》權威的必要之舉。《香港國安法》依法保障香港民眾各項權利和自由，但任何權利和自由都有法律規定的明確界限，超過了這個底線，就要受到法律的制裁，任何人沒有淩駕於法律之上的特權。

發言人表示，《香港國安法》實施以來，香港社會面貌發生了重大積極變化，百姓重享安寧生活，社會正義得到伸張，香港社會重回正軌。民調顯示，多數香港市民對「一國兩制」前景信心增加，認為《基本法》賦予的自由權利未受任何影響。事實雄辯證明，《香港國安法》是保香港安全、安定、安寧之法，是助「一國兩制」行穩致遠的良法善法。任何真心支持香港法治，希望香港繁榮穩定的人，都會為此叫好。

發言人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中方敦促這些政客立即停止為香港「反中亂港分子」撐腰打氣，立即停止干預香港事務和特區法治，立即停止以任何方式干涉中國內政，否則必將遭到中國人民的堅決回擊。