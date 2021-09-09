明星夫妻檔黃鐙輝、萁萁一家7日深夜接到簡訊通知，因小孩同學的爸媽曾和確診者接觸，保險起見，要全家人預防性居家隔離5天，不過，萁萁卻因向媒體透露，夫妻至今都沒疫苗打而遭網出征，萁萁也跟著和網對槓，而經過時間沉澱後，萁萁則發文喊話：「尊重每個人的想法，大家好好防疫就好」，而黃鐙輝也正能量說話了。

黃鐙輝、萁萁一家自昨開始預防性居家隔離5天，要到下周一（13日）才解除隔離，而萁萁昨向媒體證實此事時，她接著表示，不只她沒疫苗打，連老公身為第九類至今也還沒接種疫苗，未料，萁萁卻因此被網出征，哀嗆：「打不到疫苗...因為AZ高端你們看不上眼啊」，萁萁則直接回槓：「不是可以自己挑？我的身體想打什麼安全，我自己當然自己挑選，你是疫苗魔人？身邊很多朋友打莫德納、AZ、高端，我都尊重啊？奇怪餒」。

面對妻子對槓網友，黃鐙輝昨晚則在臉書發文：「計劃趕不上變化 我們一家乖乖隔離中 但每一個變化只要好好利用 都能創造美好」，黃鐙輝表示，每次家人或是自己生日時，他都在工作中度過，而這回兒子阿寶過5歲生日，他剛好可以參與，也讓黃鐙輝感性說：「謝謝空投蛋糕到門口的鄰居 以及說要寄資源包來的各位朋友 還有所有線上粉絲們的關心 你們都溫暖 我們一家都收到了」。

黃鐙輝臉書全文。（圖／取材自黃鐙輝臉書）

經過時間沉澱後，萁萁則在今凌晨發文：「尊重每個人的想法，大家好好防疫就好」，萁萁表示，難得這五天可以陪著孩子「祝福你們在活著的時候，可以有自由呼吸的日子，疫情快散吧！好不容易動起來的說」。

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