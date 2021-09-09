根據路透社報導，中國大陸有一組科學家已經開發出一種基因療法，他們表示這種療法可以逆轉老鼠衰老的某些部分，並延長老鼠的壽命。

這組科學家最近一篇發表於《科學轉化醫學》雜誌上的文章說到，利用CRISPR/Cas9的篩選技術，篩選出一個對細胞衰老有極大貢獻的基因：KAT7。該研究首先獲得攜帶維爾納綜合徵和早年衰老症候群的體細胞（hMPC），並對其進行了基於全基因組CRISPR/Cas9的篩選，鑒定出百餘個促人衰老的新基因，他們對排名前50的基因進行了功能驗證，這其中醯基轉移酶的編碼基因KAT7在候選基因中名列前茅。

●讓老鼠的壽命延長了25%

雖然仍然需要做更多的研究，但這項研究揭示了整個衰老的過程，並給了人類一種能夠扭轉我們生物鐘療法的希望。該小組的療法在論文中概述：「這些老鼠在6-8個月後，外觀和握力都有了全面的改善，最重要的是它們的壽命延長了25%。」中國科學院動物研究所（CAS）衰老專家告訴路透社：「研究小組以KAT7為目標，因為他們認為它比其他衰老相關基因對衰老的貢獻更大。」

科學家也稱，在人類幹細胞、人類肝細胞和小鼠肝細胞中消滅該基因也不會引起任何明顯的副作用。研究小組告訴路透社記者：「在我們採取應對人類衰老或其他健康狀況的策略之前，測試KAT7在人類其他細胞類型、小鼠其他器官以及其他臨床前動物中的功能作用是絕對必要的。」。

●人類很快將會「長生不老」

這項研究直接明瞭的讓KAT7在衰老過程中產生的強大功能，並且向我們展示了基於單因子失活的基因療法在延長哺乳動物壽命上的潛在應用價值，現在我們可以比較肯定的說，從理論上來說修改基因完全可以延長壽命，甚至可以逐漸的走向大眾追求的「長生不老」，這大概是許多人的願望。

但科學家還是希望在極大延長人類壽命的同時，也能活出一定的壽命質量，科技如今已經走到這一步，人類的基因技術離延長人類壽命已經近在咫尺了。