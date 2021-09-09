美股消息面：

1.美國聯準會經濟褐皮書表示，7月初至8月期間，美國整體經濟活動成長速度趨緩。

2.美元匯價正等待歐洲央行即將公布利率決策，盤中一度達92.86，是8月27日以來最強水平，暫收92.66點漲0.14%。

3.全球經濟成長有雜音，國際金價連兩天走弱，並創下兩周新低。紐約期金收跌5美元或0.3%，每盎司為1793.5美元。紐約現貨金盤中曾見低點1781.7美元，是8月26日以來最低，暫收1790.7美元跌0.19%。

4.日前，因颶風艾達侵襲墨西哥灣後，區內遭毀壞的產油設施修復進度慢，因此國際油價反彈，結束連兩黑走勢。紐約期油一度最高漲至2.1%，收漲0.95美元或1.39%，每桶為69.3美元。倫敦布蘭特期油也收漲0.91美元或1.27%，每桶為72.6美元。

5.比特幣為46,092.72美元，跌1.16%。