連鎖餐飲集團八方雲集(2753)今（9）日以每股155元轉上市掛牌交易，開盤即以上漲4.84％的162.5元開出，隨後漲勢擴大至10.97％至172元，換算抽到股票的投資人一張賺約1.6萬元，早盤維持10％漲幅，蜜月行情甜蜜。

八方雲集上市前公開承銷現增新股6000張，其中4080張以底價130.25元競價拍賣，於8月26日完成開標，合格投標數量達1萬5935張，超額投標達近3.91倍。得標價格介於162.1～202元，得標率僅25.6％、得標均價為165.53元。

八方雲集後續1320張新股於8月30日至9月1日進行公開申購，每股承銷價訂為155元，3日完成共吸引超過28.71筆申購單參與，中籤率僅0.45％，申購倍數高達217.5倍，參與市場的資金超過445億元。轉上市掛牌交易後，實收資本額將自6億元增至6.6億元。

八方雲集以鍋貼水餃品牌「八方雲集」起家，2018年在台灣及香港分別推出新品牌「梁社漢排骨」及「百芳池上便當」，2019年在香港再推出新品牌「八方台式麵屋」。去年10月斥資約6570萬元，取得「丹堤咖啡」69％股權，以多元化集團品牌經營。

八方雲集在疫情逆風中維持穩健業績，2021年前7月自結合併營收33.51億元、年增達16.28％，續創同期新高。受原物料價格上漲侵蝕毛利影響，上半年歸屬母公司稅後淨利2.82億元、小減5.69％，每股盈餘（EPS）4.71元，略低於去年同期4.99元。

展望後市，八方雲集將秉持「多品牌、跨市場」發展策略，持續擴展事業版圖。其中，「梁社漢排骨」將在台積極展店，目標5年內拓展達500家店，「丹堤咖啡」則重新定位獲利模式，以新店型進行展店，並預計在年底前推出新蔬食品牌，挹注未來營運成長動能。

海外市場方面，八方雲集在香港推出的「百芳池上便當」及「八方台式麵屋」品牌將持續拓店，並規畫插旗美國及日本市場，預計最快明年首季在美國加州開出首家「八方雲集」門市，盼擴大自有品牌全球銷售通路，成為中式速食第一品牌。

八方雲集董事長林欣怡表示，掛牌上市是企業社會責任的加重，也是邁入另一階段的開始，所籌得的資金將擴建廠房及生產線、增加產品品項，以利提升門市營收。上市後將按既定發展計畫，將朝多品牌方向發展，積極布建新產品、新品牌及海外市場。

林欣怡表示，因應台灣多品牌發展及海外市場拓展，八方雲集近期也擴大徵才，除了餐飲從業人員、優「梁」店長外，還祭出月薪5萬元以上的營運幹部職缺、挑戰百萬年薪，以吸引大量的優秀餐飲人才。