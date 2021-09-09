國軍英雄館訂房系統疑遭駭客入侵，全台分館都有入住民眾收到詐騙電話，假冒國軍英雄館名義，以解除分期付款等方式詐騙，台北市警察局表示已接獲6起案件。軍友社表示，訂房系統為外包，疑似遭駭，已要求系統廠商加強防駭，且已向警方報案，呼籲消費者，各地國軍英雄館不會打電話要求操作ATM或提供信用卡資訊等。

國民黨籍台北市議員王鴻薇接獲陳情，有民眾日前入住位於花蓮國軍英雄館，事後都接獲詐騙電話，認為業者訂房系統可能遭駭客入侵。向警方調資料發現，4至8月已發生多起類似詐騙案。

台北市警察局8日表示，經統計共接獲6起民眾報案，包含松山、大安、中山等分局都已受理偵辦，調查發現，被害人受騙後，把費用匯至人頭帳戶，但因人頭帳戶的戶籍地皆是在外縣市，案件已轉至當地警局偵辦。

包括花蓮、高雄等地國軍英雄館，都有民眾在臉書專頁反應接到詐騙電話，館方回應，今年7月接獲民眾反應接獲詐騙電話後，已立即向內政部警政署165全民防詐騙網備案，並與配合之訂房系統商查證，為資安被駭客攻擊造成，也立即加強資安防護作為。

並呼籲民眾，國軍英雄館不會以任何名義，要求提供信用卡之安全碼、銀行帳號，更不會要求操作ATM辦理轉帳、補繳房費（或訂金）等，如接到可疑電話，請儘速向各館服務人員確認，或打165防詐騙專線備案。