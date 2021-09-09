今天是「國民體育日」，由於正值疫情期間，蔡英文總統今天推薦教育部體育署拾出的線上免費運動課程，呼籲民眾防疫期間，外出運動必須嚴格遵守防疫指引，也可以考慮少出門，直接在家運動！

為推廣「增強免疫力、運動要規律」的全民運動，體育署「i運動」臉書粉絲團、YouTube推出線上免費直播運動課程，蔡英文今天在臉書貼出相關連結，邀民眾居家動起來。

蔡英文表示，9月9日是國民體育日，「今天，最好來點居家運動！」她呼籲民眾，防疫期間，外出運動必須嚴格遵守防疫指引，也可以考慮少出門，直接在家運動！她分享仰臥起坐丶伏地挺身等入門的居家運動菜單，請大家待在家裡時，記得抽空動一動，透過規律的運動來加強免疫力！

如果覺得入門菜單不過癮，她說，教育部體育署的「i運動」粉絲團，在九月的每個星期五、六、日，也開設了線上免費運動課程！除了有體育署認證的「國民體適能指導員」直播幫大家上課外，還有東京奧運國手楊勇緯、唐嘉鴻一起陪你在家運動！「已經參加過的吳佳穎（證件妹） 也很推薦喔！」

蔡英文鼓勵民眾看完奧運和帕運，更加欣賞每一種運動的同時，也請試著鍛鍊自己，「促進健康，享受運動的快樂吧！」