大陸演藝圈近期動盪不安，官方已下令掃蕩劣跡藝人，不給任何機會翻身。如此敏感的時期，知名陸綜《快樂大本營》男主持李維嘉因代言不良業者，除了被指失德藝人，陸民眾還圍住電視台，哭喊：「李維嘉良心何在」，消息爆出火速衝上今日微博熱搜首位。

昨（8日）李維嘉代言的茶飲公司「快樂方程式」涉嫌欺騙加盟商的錢並跑路，導致加盟商蒙受巨大損失，李維嘉瞬間成為眾矢之的，眾多民眾集體聚集在湖南衛視電視台門口，身穿印著「李維嘉失德藝人」的白色上衣，紛紛哭喊：「李維嘉，你騙我血汗錢，你良心何在」現場還有一些民眾在旁看戲，事情鬧得相當難看。

大陸民眾在電視台門口抗議，哭喊李維嘉騙血汗錢。（圖／微博）

據悉，李維嘉代言的茶飲公司之所以會取「快樂方程式」，就是想要沾《快樂大本營》的光，加上代言人又是該節目主持人李維嘉，自然吸引不少加盟業者，想不到「快樂方程式」竟惡意倒閉，老闆捲款落跑，工作人員也全部撤離，加盟商不甘被騙血汗錢，將氣發洩在代言人李維嘉身上，直接到電視台樓下抗議，截稿前李維嘉尚未對外回應，但他的官方微博已湧入大批網友洗版。

網友指控李維嘉明知道代言公司有問題，還是願意一起合作。（圖／微博）

根據陸媒《封面新聞》報導，一位加盟受害者聲稱有人投資150萬（約新台幣644萬），到廣州總部申請退款竟只拿到2萬塊（約新台幣8.5萬）；另一位則表示當時看準李維嘉代言，覺得很靠譜，想不到現在總公司人去樓空，「有的人因為這個事兒鬧離婚，都是加盟了這個店的。」

但也有部分網友認為，李維嘉只是曾經的代言人，又不是經營者，不認同要把他牽扯進來，根據四川一上律師事務所合夥人林小明律師的說法，「如果能確認屬於虛假宣傳，代言明星要承擔連帶責任；如果明星在代言時對產品沒有虛假宣傳，並且相關手續均合法有效，那麼明星則不需要承擔責任。」只不過目前陸政府對整肅藝人態度積極，陸網友認為李維嘉若沒好好處理，恐會嚴重影響演藝事業。