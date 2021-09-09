尋求連任的國民黨的主席江啟臣今天刊登報紙廣告，強調「回歸戰鬥」並祝賀「戰鬥藍」成立，他上午接受廣播專訪表示，支持中廣董事長趙少康號召的戰鬥精神，他有信心連任後，能集結更多戰鬥力，同時透過戰鬥，達到帶領台灣社會認知的大變革，國民黨除了要贏得選舉，更要贏得歷史。

中廣董事長趙少康號召的「戰鬥藍」今天將正式對外亮相。江啟臣上午戴上「戰鬥到底」口罩接受《千秋萬世》廣播專訪，他說，支持所有願意出來戰鬥的人，外界在國民黨最需要團結戰鬥之際，稱趙少康籌組戰鬥藍在搞黨內派系的說法，他完全不贊同。

江啟臣痛批，面對蠻恨、粗暴、鴨霸的蔡政府，若國民黨無法凸顯戰鬥精神，人民會很失望，也會被其他在野黨甚至執政黨瞧不起。他強調，趙少康號召戰鬥精神，絕不是搞黨中之黨、搞派系，民進黨意識到可能產生的威脅，因此設法來分化、見縫插針，大家不該上當。

江啟臣指出，民進黨執政5、6年來，透過反中標籤扭曲社會價值、歷史觀等，製造民粹化，面對民進黨的霸凌洗腦，國民黨如何因應，除了戰鬥外，更重要的是，透過這場戰鬥，達到帶領台灣社會認知的大變革，國民黨要贏得選舉，更要贏得歷史。

江啟臣說，他有信心能夠連任，去年既然喚起國民黨的戰鬥魂，未來更要集結更多的戰鬥力。