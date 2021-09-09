中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」隊長巫苡萱，擁有甜美的外型與火辣的身材，是不少人心目中的啦啦隊女神，她不時會在IG曬出辣照，至今已經累積超過74萬粉絲，日前她去接種疫苗，事後也更新了身體狀況，PO出性感躺床照，豐滿圓弧曲線讓網友陷入瘋狂。

巫苡萱7日在IG上傳拿著疫苗卡的自拍照，在文內透露自己剛打完AZ疫苗，更開玩笑希望「被車撞、被卡車碾、全身痛、發高燒」這些副作用都不要發生，她也在限時動態和粉絲分享身體狀況，雖然頭有點痛，身體也有一點疲勞感，但體溫都差不多在37度左右，在吃完止痛藥後，頭痛的情況也有緩解。

巫苡萱向大家報平安，坦言自己整體並沒有大礙，從她曬出的影片中能看到，她的精神和氣色都不錯，由於躺在床上，睡衣沒有穿好，導致她的豐滿上圍若隱若現，露出飽滿北半球，粉絲們也都紛紛關心她，「多吃維他命多喝水多休息」、「乖乖休息三天」、「記得多喝水」。

巫苡萱躺床透露自己的身體狀況。（圖／翻攝自巫苡萱IG）

事實上，巫苡萱是不少男性心目中的性感女神，推出電子寫真「苡見鍾情」也有不錯成績，然而女神已經死會，先前被拍到和「BLACKMIGHT黑色勢力」成員REX在大安區摟腰、拍屁股，最後還一起回到香閨，男方也曬出2人放閃照來宣示主權，巫苡萱可以說是愛情事業兩得意。