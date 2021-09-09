南韓知名歌手兼演員李昇基，以俊俏的外表與溫柔嗓音，擄獲大批粉絲的心。今年5月底被爆出與小6歲的女星李多寅熱戀後，立即大方公開戀情，但外界卻對於他們的戀情並不看好，甚至女方家人的醜聞還讓李昇基的形象大傷，因此有消息透露兩人疑似因此分手，不過近日他們再度被媒體爆出近況，「真實的互動」也讓外界相當驚訝。

現年34歲的李昇基，出道以來便以親民又溫柔的形象，獲得大批粉絲及婆婆媽媽們的喜愛，而他不僅會唱、會跳，還在多部電視劇及電影中，以精湛的演技獲得觀眾肯定，甚至跨足綜藝圈，成為全方位男星，因此有了「國民弟弟」、「國民歐巴」等封號。而對於戀情一向低調的他，除了在2014年公開與少女時代潤娥1年8個月的戀情，便沒再傳出緋聞，直到今年5月底，才再次被媒體爆出與28歲女星李多寅約會熱戀。

不過，李多寅的家世背景相當複雜，除了生父前科累累，繼父還曾因非法炒股獲利40億韓元（約新台幣9400萬元），使多名受害者為此輕生，他也因此被法院判處有期徒刑4年，罰鍰25億韓元（約新台幣6000萬元）；而她同樣是演員的母親甄美麗，則是在購物頻道推銷化妝品時，疑似高調談起女兒的戀情，讓李昇基的粉絲相當不滿。

雖化妝品品牌事後重新確認影片且表示「甄美麗並未提起相關話題」，仍在網路上掀起議論，重挫李昇基的形象，讓他們的戀情蒙上陰影，甚至還傳出兩人因感情見光死已在近日悄悄分手。

不過，近日根據韓媒《SBS演藝新聞》報導，知情人士爆料表示，「李昇基與李多寅現在仍好好地交往中，爆出戀情後他們雖然收到很多關心，但不會因為負面新聞而影響感情，甚至感情更加堅定，互相信賴、彼此依靠，就像其他戀人一樣幸福的度過每一天」，直接破除情變的謠言。