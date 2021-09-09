9月8日，中國裁軍大使李松在《禁止生物武器公約》強化公約機制專題會議上明確提出，重新啓動公約核查議定書談判勢在必行。他表示，公約作為全球生物安全治理重要支柱，對促進國際和平、安全與發展發揮著不可替代的作用。推動公約得到全面、平衡、有效執行，符合廣大締約國和國際社會共同利益。核查機制是確保遵約、建立互信的最有效手段。20年來，只有美國一直在獨家阻擋核查議定書談判。我們敦促美方重新考慮上述立場，支持重啓談判的多邊努力。

李松指出，長期以來，美國慣於對他國指手畫腳，卻無視國際上對其自身遵約情況的嚴重關切。這是一種很不健康的習慣、極不公正的做法。建立了核查機制，誰遵約、誰違約就會一目瞭然。作為世界上從事生物軍事化活動最多的國家，美國國內生物防禦基地，及其遍布全球各地的200多個生物實驗室嚴重缺乏透明，存在不容忽視的安全隱患，是國際社會重大關切。美國自己做的事，只有自己最清楚！我們敦促美方本著公開、透明、負責任的態度，履行公約義務，對本國境內外生物軍事化活動進行全面澄清。「重返多邊」的美國，理應發揮「領導作用」，給國際社會一個痛痛快快的交代。在建立核查機制之前，應強化現有的履約宣佈機制，特別是美國應宣佈其境外生物軍事化活動情況。

李松強調，將於明年召開的公約第九次審議大會是進一步加強公約機制的重要機遇。我們應充分肯定公約在消除生物武器威脅、加強全球生物安全治理、促進和平利用與國際合作等方面的核心作用，銘記普遍安全、共同繁榮的共同目標，踐行真正的多邊主義，通過群策群力，實現合作共贏。中方希望審議大會作出決定，重啓核查議定書談判進程。凡是有利於重啓核查議定書談判的看法和建議都可以談，重要的是重新明確共同方向，開始邁出扎實步子。他還就強化公約機制的中間措施、加強科技發展審議、積極促進國際合作、加強履約支持機構等問題介紹了中方的建設性立場和主張。

會議期間，中國關於重啓核查議定書談判的主張得到廣泛響應。不結盟集團代表123個締約國作共同發言，敦促美國改弦更張，呼籲盡快重啓這一重要談判。俄羅斯、巴西、南非、巴基斯坦、古巴、印度、伊朗、肯亞、委內瑞拉、菲律賓等許多國家代表紛紛發言，強調加強公約履約核查機制的重要性和緊迫性。