PCB鑽針廠尖點(8021)及絕緣材料廠鉅橡企業(8074)受惠於終端客戶需求強勁，8月合併營收表現亮眼，其中尖點8月合併營收達3.56億元，連兩個月創下單月歷史新高，鉅橡8月合併營收1.24億元，創兩年10個月以來新高。

傳統電子產業旺季來臨，尖點及鉅像營收持續攀升，其中尖點因新產能提前到位，8月合併營收攀升至3.56億元，月增5.4%，年增34.4%，連兩個月創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為24.07億元，較去年同期增加29.6%。

尖點總經理林若萍表示，以訂單需求狀況看起來，第3季預期將維持營運熱度，有機會比第2季好一點，其中鑽針可望維持滿載，鑽孔因10%新產能已提前到位，且傳統旺季來臨，預估產能利用率可望從第2季的70%拉升到80%。

尖點鑽針年初產能2300萬支，第2季透過併購增加200萬支銑刀產能，目前合併產能來到2500萬支，但仍不足以應對市場需求，尖點計劃於2022年上半年預計陸續再增加300萬支產能，屆時將達月產能2800萬支。

鉅橡8月合併營收為1.24億元，月增12.7%，年增24.4%，為兩年10個月以來新高，累計1到8月合併營收9.21億元，年增率為16.4%。

鉅橡表示，受益傳統電子產業旺季，美系大廠可望於9月發表新機iPhone 13，PCB供應鏈的需求成長，帶動墊板與電木板耗材訂單出貨暢旺，且美耐板產品因本土疫情致使部分訂單暫緩出貨部分，隨著疫情降級有條件解封下，營建業務恢復至疫前需求，推升原先美耐板訂單的出貨順暢，激勵8月合併營收創近3年新高。

展望下半年，鉅橡表示，第3季為電子產業旺季，消費性電子進入拉貨期，鉅橡營收動能可期，第4季PCB相關供應鏈，按庫存週期進入調整階段，將視消費性電子新品銷售熱度，以期帶動高階軟板與PCB製程需求，進而挹注明年營收，目前訂單能見度至第四季，加上美耐板訂單挹注，營收來源無虞，全年營運展望正向。