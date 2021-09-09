專案小組人員會同環保署人員到高雄市杉林區楠梓仙溪邊農地遭開挖處，現場發現許多事業廢棄物。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

專案小組到高雄市大社區蔡姓廠商公司查獲事業廢棄物。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

專案小組到高雄市大社區蔡姓廠商公司查獲事業廢棄物。(警方提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市旗山區一名陳姓里長涉嫌勾串廢棄物清運業者，利用防疫期間在高市杉林區私人土地上大肆傾倒各類廢棄物，橋檢日前指揮警調及環保單位搜索約談陳男等人到案，其中顏姓司機及蔡姓廠商，經檢察官複訊後認有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

高雄市警局旗山分局去年10月接獲報案，指發現高雄市杉林區某私人土地遭不法人士棄置大批廢五金、廢電線等廢棄物，棄置地點鄰近楠梓仙溪，面積達1萬868平方公尺，大約26個籃球場大，由於楠梓仙溪是大高雄地區重要民生用水來源，如受廢棄物污染，將嚴重影響民眾健康，警方立即報請橋頭地檢署檢察官指揮，由檢警調及環保署南區督察大隊組成專案小組全力偵辦。

經專案小組長期不眠不休跟監蒐證，首先追查出顏姓、陳姓等2位貨車司機為掩人耳目，經常利用深夜運送事業廢棄物四處傾倒，並由陳嫌租用怪手進行掩埋，另查出蔡姓及涂姓等2家不法廠商負責人，及旗山區陳姓里長等人涉有重嫌，專案小組見時機成熟，立即接續展開搜索、約談等查緝行動，其中陳姓里長逃亡未到案，家人供稱不知去向，檢方已發拘票拘提中。

專案小組於現場開挖清查廢棄物來源，查出陳姓地主以每車新台幣2萬元至3萬元不等價格，將其私人位於高市杉林區杉林段的土地開放給非法環保資源回收業者傾倒事業廢棄物如電線、廢五金等，甚至將部分廢棄物掩埋在鄰近楠梓仙溪的土地，不僅嚴重影響自然生態，更對民眾健康造成重大危害，經檢、警、調、環清查確認後，日前持搜索票前往相關涉案廠商地點搜索，並傳喚相關人等到案說明，全案依涉嫌違反廢棄物清理法移送橋頭地檢署持續擴大偵辦。