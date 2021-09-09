新北市幼兒園群聚持續延燒，新北市長侯友宜今天表示，截至目前共採檢785人，除了先前的陽性個案，今日上午又驗出一名非住戶裝修工人PCR陽性，也是在B棟不同樓層，感染源跟本案有無關係，仍在追查中，是今日早上驗出的結果，其它檢驗都是陰性。另外，還有2名家屬居隔期間陰轉陽，屬境外移入個案。
侯友宜指出，為了阻斷傳播鏈，整個社區大樓連夜清空做好篩檢，現有住戶已篩785人，全數陰性，至於裝修工人的感染源，持續調查中。
侯友宜說，幼兒園全案另有951人居家隔離中，「我們都會不斷做PCR，5天以後會再做一次採檢」，目前採取擴大匡列、採檢，同時也把住戶、工作人員，及大樓職場有關係的採檢，確保沒有疏漏。
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