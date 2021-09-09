新北幼兒園群聚23人染疫，不少人推測感染源恐是埃及爸爸，因為個案早在8月4日就入境，入境和居檢期滿採檢都是陰性，直到被列為小孩的接觸者再度採檢才確診，且Ct值很高，顯示恐已確診有段時間。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，Delta病毒之所以有機可趁，就是因為有破口，建議快修改解隔離政策。

蘇一峰昨在臉書發文表示，新北幼兒園群聚，初步的基因定序結果出爐，確認是感染Delta變異株，但序列與先前染Delta的長榮機師群聚案不同，有人認為這是好消息，但這其實是個大大的壞消息，因為這代表Delta已經進入社區了，且病毒能多次進入社區，建議大家快去打疫苗。

蘇一峰指出，新北幼兒園群聚連環爆，顯示持續有防疫破口存在，才讓Delta變異株有可趁之機，必須要趕快修改入境隔離與採檢的制度，希望一切還來得及。

新北幼兒園群聚案，昨天再增7人確診，其中一例是埃及籍的男性（案16160），為幼兒園學童（案16145）的爸爸，個案在8月4日入境台灣，在機場檢疫、居檢期滿採檢的結果，通通都是陰性，但因為孩子確診被列為接觸者，採檢後才確診，不過，個案的Ct值37.9很高，因此有可能是埃及爸爸傳染給妻兒的，但詳情仍待釐清。