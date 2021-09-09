美國疾病管制暨預防中心（CDC）上周公布，至今有將近1.3萬例打完新冠疫苗仍住院或死亡的嚴重突破性感染病例，強調突破性感染仍相當罕見，不過這些案例中，以老年人以及有多重慢性疾病的人重症風險較大。

醫生認為Delta絕對讓突破性感染案例上升。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國CDC上周公布，截至8月30日，美國至今通報1萬2908例突破性感染導致住院或死亡的案例。美國至今有超過1.73億人完整接種疫苗，這代表嚴重突破性感染的機會不到1/13000。

在導致住院的病例中，70%為65歲以上長者，導致死亡的病例中，65%以上長者佔87%。

另外，美國CDC 8月29日在醫學論文預印本平台medRxiv網站公布另一份研究，這項研究分析今年1月24日至7月24日期間4700名染疫住院患者，結果顯示，未接種疫苗成人染疫住院的機率，比完整接種疫苗的成人高出17倍，不過細看突破性感染病例，當中仍以長者、以及本身至少有3項慢性疾病的人為主，這些患者的年齡中位數為73歲，71%有3種以上的慢性疾病，包括糖尿病、心臟病、自身免疫疾病等。

相較之下，未接種疫苗者染疫住院的年齡中位數為59歲，56%有3種以上慢性疾病。

這項研究也發現，在Delta病毒擴散全美後，未接種疫苗成人染疫住院的機率，比已接種疫苗成人高出10倍。

耶魯大學7日在《刺胳針傳染病期刊》（The Lancet Infectious Diseases）公布的研究同樣也發現，嚴重突破性感染病例中以有慢性疾病的老年患者居多。研究人員於今年3月底至7月追蹤近1000名因各種原因住院的患者，當中18%至少接種1劑新冠疫苗，6%已完整接種疫苗，當中出現嚴重新冠症狀的年齡中位數為80歲，超過半數有過重問題，多數人患有心血管疾病，半數有肺部疾病或糖尿病。

參與這項研究的耶魯大學醫學院心臟病學副教授Hyung Chun表示，突破性感染案例相當少見，但是隨著病毒突變，這類狀況會愈來愈常見，他說，若要降低突破性感染的影響，找出哪些人在打完疫苗後仍最有可能變重症是相當重要的工作。

美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）疫苗專家霍泰茲（Peter Hotez）表示，整體而言，嚴重突破性感染的族群和重症高風險族群相當。