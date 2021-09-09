PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

賴姓男子不滿衛福部部長陳時中的防疫政策，上臉書批評「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」，陳時中因此火大親自提起告訴。台北地院認為，賴男使用的文字已超出合理評論的範圍，判他拘役3天，得易科罰金3000元。消息一出引發熱議，雙方正反意見對立，有不少網友則在PTT論壇留言「有政府會告人」，認為陳已大官之姿告人民並不好看。

根據《中國時報》8日報導，判決指出，賴男因對陳時中有關新冠肺炎的防疫政策有所意見，2020年6月6日前某日，以臉書帳號「賴斌勤」在「資訊大小事分享團」社群中，發表「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」文字，陳認為受辱，對賴男提告。

法官審酌賴男，缺乏尊重他人的法治概念，並已對陳時中的人格、名譽及社會評價造成嚴重損害，且始終否認犯行，沒有悔悟自省之心，甚至意圖延滯訴訟屢次不到庭，犯後態度不佳，故依公然侮辱罪判賴男拘役3天，得易科罰金3000元。

此消息引爆網路熱議，網友對陳時中提告、法官判決有罪的結果持兩極意見，有人認為網路謾罵須以訟止謗、提告是陳時中的權力，另有大批網友持反對意見紛紛痛批：「有政府會告人」、「第四權的監督壓力被削弱，傲慢成性」、「政治及公眾人物，一直都需要接受公評，如果這點雅量都沒有，當啥官，又沒人逼你」、「我說陳某人太小心眼總可以吧」、「如果上訴又被逆轉，綠營不就崩潰了？」「馬英九應該學學」。