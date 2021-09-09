耕莘醫院院長林恒毅為同仁整備防護衣。(耕莘醫院提供／李侑珊台北傳真)

疫情持續，各大醫療院所持續備戰，耕莘醫院院長林恒毅表示，當年SARS爆發時，他擔任胸腔科主任，每天守在負壓病房第一線，依循著過往經驗，去年年初新冠疫情出現時，便立刻決定動用現金、偕同廠商，大量採購隔離衣、防護衣、N95口罩等醫用物資，「有多少訂多少」，帶領全院同仁投入防疫戰場。

談起過去投入第一線的抗煞經驗，林恒毅直說，當時SARS來得太突然，各大醫院都出現防疫物資不足的問題，台大醫院甚至還將雨衣當作防護衣使用。

林恒毅表示，去年1月新冠疫情傳出來，考量到兩岸頻繁互動，第一時間便判斷病毒一定很快傳到台灣，為了避免院內發生醫療物資不足的困境，「擔心過年完以後，會來不及」，院方在去年農曆年前大量採購隔離衣、防護衣、N95口罩等物資，「沒有防疫物資的話，員工沒有信心」。

林恒毅提到，台灣疫情雖一度趨緩，但相繼發生部桃、華航諾富特群聚案等事件後，疫情開始大反撲，雙北更是重災區。至於新北雖有17間責任醫院，「這波疫情爆發，病房開的速度，遠遠趕不上case出來的速度」，病房都爆滿，亞東、國泰、慈濟、雙和與耕莘等新北醫院主動為此協調，並反映將輕症挪出病房，才會開設防疫旅館空間，作為檢疫使用。

至於醫療人員的工作情況，林恒毅說，確實壓力非常大，但疫情也喚醒醫護人員的初衷，「到現在都沒聽到員工要請假」，院方也考量得舒緩院內同仁的緊張心情，特地讓院牧部對內做好輔導關懷工作。

這波疫情爆發後，看到不少企業與人士主動捐贈物資幫忙，林恒毅特別指出，以耕莘醫院為例，有科技業主動捐款，讓院方能以最快速的時間與充沛的成本，在5天內完成加護病房改造成負壓病房的工程，還獲得捐贈有冷氣的篩檢亭，讓醫護人員安心工作。

至於疫情發展，林恒毅認為，新冠疫情很像流感，不只病毒清零不容易，更是不停在變種，他肯定國人謹慎配合防疫，「人人都戴緊口罩，感謝全國國人，大家都是英雄！」