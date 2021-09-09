愛美是女人天性，有人會花錢買昂貴化妝品或護膚品，甚至也有人會花更大筆錢去整容，對自己外貌不滿意的人，很容易就可以透過整容而變得更漂亮。日本女偶像MiRichan沉迷整容，早年多次因為自己外表而想結束生命，直到做藝人第一次接觸整容之後，前後總共花了約220萬台幣，整容過後連身邊朋友都無法相信，她實際年齡已超過40歲，絲毫不見歲月痕跡。

MiRichany是偶像團體Candye♡Syrup的成員之一，相較於同團成員年紀只有19、20歲，實際年齡已經40歲的MiRichan幾乎可以當他們媽媽了！但在她臉上絲毫看不見歲月痕跡，主要原因是，她持續藉由「現代醫學技術」改造全身，先是在面容上做改變，割了雙眼皮、縮小鼻翼、縮短人中、M字嘴唇等…甚至還花了將近300萬日幣(折合台幣75萬)，在手臂、背部、腹部及腿部做過抽脂手術。

(圖片翻攝自《じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～》節目畫面)

另外她也在節目上分享到，所有整容手術最痛的就是「抽脂手術」。當初主因是因為經常想減肥，不過自己沒有動力才想到抽脂這個方法，殊不知手術帶來的痛苦讓她臥床整整一個月，且也未讓她一勞永逸，直接成為不胖體質。

(圖片翻攝自《じっくり聞いタロウ～スター近況(秘)報告～》節目畫面)

其實對於自己本來容貌，不論是本身還是粉絲朋友們，從不覺得醜，單純只是因為MiRichan想變得更美，才一直不停地在嘗試各種整形手術。對於整容這件事MiRichan 表示自己一開始並沒有很渴望整容，只是見到身邊同是做偶像的朋友都整容然後變得更可愛，她就對整容產生興趣了，也不後悔自己這個決定，將會繼續走下去。