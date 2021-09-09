34 歲的混血網紅 Kika，擁有日本、韓國血統，全身上下散發著日本女生的溫柔、甜美氣質，卻又同時有著韓國人高挑性感的 168 公分的身材，在網路上吸引超過 27 萬人追蹤。

「混血御姐」KIKA 曬白色泳裝狂吸萬讚 (圖片/JKF提供)

除了那一身讓人不敢侵犯的優雅氣息外，每當她用水汪汪的深邃大眼望向鏡頭時，那一股強大的電波，真的會一不小心就把人電暈，不論是放下頭髮的成熟氣質，還是紮起包包頭的婉約風格，Kika 都能完美駕馭。

「混血御姐」KIKA 曬白色泳裝狂吸萬讚 (圖片/JKF提供)

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今年她也嘗試把飄逸長髮一口氣剪到耳下位置，風格立刻從過去的嬌柔嫵媚，轉變成幹練俏麗，不變的是，她依然持續在社群平台上分享姣好身材，大曬事業線福利。前陣子還 PO 出一組「白色泳裝照」，展現傲人美胸，立刻狂吸萬人按讚。

「混血御姐」KIKA 曬白色泳裝狂吸萬讚 (圖片/JKF提供)

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身高 168 公分、體重 47 公斤的她，不僅身形高挑，擁有一雙大長腿，就連「胸器」也是相當豐滿！而她也不時會和網友分享好身材，各種「爆乳」、「比基尼」造型都能在她的 IG 上一目了然！搭配纖細蠻腰、白嫩肌膚，畫面看起來就是賞心悅目！

「混血御姐」KIKA 曬白色泳裝狂吸萬讚 (圖片/JKF提供)

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此外，喜愛唱歌的 Kika，還有著一副渾然天成的好歌喉！不過，令人驚喜的是，看似甜美嬌柔的她，嗓音卻屬於「渾厚、低沈」的類型，與外表產生了強大的反差感，而她也不時會在 IG 限時動態發布唱歌片段，讓粉絲可以一飽耳福。

「混血御姐」KIKA 曬白色泳裝狂吸萬讚 (圖片/JKF提供)

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