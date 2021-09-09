台北市22日起將入校為12歲至17歲的青少年施打BNT疫苗，國民黨北市議員王欣儀批評，後續可能產生的「疫苗殘劑」仍無解方，目前僅知會一律「帶回醫院」，但途中若有差錯恐導致失效，不如就地在校園內，讓未接種疫苗的教職員、志工施打殘劑，建立完整的校園防護網。

王欣儀指出，疫苗有運送、存放條件及時效性問題，如在校內未施打完的疫苗殘劑，於帶回醫院的途中發生狀況，造成疫苗失效豈不浪費？相關問題和責任又由誰來承擔？因此她認為，入校接種疫苗後產生為數極少的殘劑，應直接在校園內運用掉，才能確保疫苗安全、不會浪費。

王欣儀認為，Delta病毒已入侵新北幼兒園，並波及北市學校，即便教師施打疫苗也有染疫、傳染風險；何況現在仍有部份教師因身體狀況或醫囑規定無法接種AZ疫苗，也有許多必須入校協助校園防疫、站在第一線的志工因未獲造冊安排，至今仍在苦等第一劑疫苗，因此大家無不關心BNT殘劑未來可如何運用！

王欣儀要求，北市府應儘速向中央爭取「入校接種BNT疫苗之少量殘劑」可直接運用於校園內，並訂定公開、透明、清楚的SOP處理流程及造冊的優先順序，讓各校有所依循。讓全體教職員工、志工們也能有機會接種疫苗，將校園防疫漏洞補起來，建立完整的防護網。