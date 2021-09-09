今天對於美國職棒大聯盟是非常重要的日子，2020名人堂入選儀式因新冠肺炎影響延到今天才得以舉行，前洋基傳奇、現任馬林魚老闆的吉特(Derek Jeter)終於等到這一天，如願以償在入選儀式亮相，去年他以396張選票獲得入選資格，差1票就能全票入選，能看出他在聯盟的崇高地位。

The inductees with their plaques 😄 pic.twitter.com/UCHCtIuHBO — MLB (@MLB) September 8 2021

這次同樣入選的人還有前洛磯強打沃克(Larry Walker)、8屆全明星捕手西蒙斯(Ted Simmons)，三人成功擠進MLB名人堂，同時這場入選儀式的最大焦點不只他們三位，到場嘉賓內驚見「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)和紐約傳奇中鋒尤英(Patrick Ewing)，他們與吉特私交都不錯。

而這次也有幾位球星遺憾沒能入選，「血襪強投」席林(Curt Schilling)在去年拿下70％選票，距離當選門檻只差20票，而有禁藥醜聞的克萊門斯(Roger Clemens)、邦茲(Barry Bonds)雖然跨過6成得票率，與當選門檻仍有一段距離，所以吉特入選的含金量非常高。

吉特可說是洋基最著名的游擊手，生涯20年都效力洋基，並成為洋基隊史第13位隊長，生涯總共擊出3465支安打，排名史上第6，另外更有14度入選全明星賽，並跟隨洋基5度拿下世界大賽冠軍，2000年同時獲選明星賽和總冠軍賽MVP。

他還於04、05、06、09、10年拿下金手套獎，06、07、08、09、12奪銀棒獎，06與09年更獲得漢克阿倫(Hank Aaron)獎，在洋基所穿2號球衣也被光榮退休，退休後留下.310打擊率，生涯豐功偉業無須再多說。而相信那麼多獎都抵不過名人堂位置，因為這是明星球員一生都朝思暮想的至高榮譽。