國民黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中。（趙婉淳攝）

國民黨昨邀請4位黨魁候選人到中常會說明參選理念與回答提問，候選人朱立倫僅在自己報告時在會場。對此，國民黨主席候選人江啟臣今天表示，他不清楚朱離席理由，會議主席當時也沒有說明，不過覺得有點「錯愕」，另一候選人張亞中批評，朱立倫對昨天政策發表會、其他候選人不尊重。

張亞中上週六在電視辯論會上，重提「美國維基解密暴力事件」，「朱立倫是美國線民」圖卡迅速在黨內流傳，國民黨主席4位候選人昨天應邀到中常會報告，朱立倫不僅中途暫離還早退，更因報告順序，完全沒聽到其他候選人的報告，外界解讀朱此舉是對選情極度樂觀，同時不想再被同台的張亞中美國縣民說突擊。

江啟臣說，像昨天的政見發表會，除非大會有提到什麼時候可以走，或者事先跟候選人、中常委等與會者說明流程，不過他昨天沒聽到會議主席談到這部分，因此在場與會者都不解為何在其他人發表時朱立倫不在，或者輪到朱講話時才進到會場，朱是否跟會議主席報備，這也要問會議主席。

江啟臣表示，他覺得能聽其他候選人談理念想法，是蠻好的事情，也很有收穫，他昨天也藉此調整談話內容，讓報告更具說服力。

張亞中痛批，朱立倫昨天在中常會的「遲進早退快閃」，「只管自己講，不聽他人說」，是朱的風格？習慣？還是傲慢？大家不知道，但有一點可以確定，朱對於昨天的政策說明會、其他參選人、在場的中常委，都是不尊重的。

張亞中指出，朱立倫不尊重他人，其實就是對自己的不尊重，這是朱立倫為自己的品格下了註腳，為朱感到難過，他想提醒朱立倫「對人尊重是一種品格！」