美國財政部長葉倫（Janet Yellen）8日致函國會領袖警告，避免美國觸及政府舉債上限的政策操作空間將用罄，國會再不採取行動調高債務上限，財政部10月可能無法繼續支付政府帳單。

葉倫在給國會的信函中寫道:「根據我們能取得的最新資訊，最可能出現的結果是，現金和臨時措施恐怕會在10月耗盡。」

美國國會8月間恢復2年前暫停的舉債上限， 財政部透過緊急措施保留現金，以支應聯邦政府各項支出及債務，一旦緊急措施告罄，美國政府將有關閉和主權違約風險。但民主共和兩黨，對於調高政府債務天花板仍有歧見。