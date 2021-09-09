大陸國務院常務會議8日召開，會議決定，在實施好《優化營商環境條例》、推動在全大陸打造市場化、法治化、國際化營商環境的同時，選擇北京、上海、重慶、杭州、廣州、深圳6個市場主體數量較多的城市，聚焦市場主體和群眾關切，對標國際先進水準，進一步深化「放管服」改革，展開營商環境創新試點。

據中國網報導，改革內容主要包括六個方面：

第一，進一步破除區域分割和地方保護，推動建設統一開放、競爭有序的市場體系，取消對企業跨區域經營不合理限制，破除政府採購等領域對外地企業的隱性壁壘，推進7類客貨運輸電子證照跨區域互認與核驗。

第二，進一步方便市場主體准入和退出，在發放實體證照同時，同步發放電子營業執照等，便利企業網上辦事。精簡銀行開戶程序，壓縮開戶時間；推進市場監管、社保、稅務等年報「多報合一」。探索適應新業態新模式發展的准入准營標準。破產案件受理後，允許破產管理人依法查詢有關機構掌握的破產企業資訊，在處置被查封財產時無需辦理解封手續。

第三，提升投資和建設便利度。在土地供應前由政府部門展開地質災害、水土保持等一籃子評估，強化責任。企業拿地後即可開工，不搞重複論證。對水電氣暖等市政接入工程施工許可，實施告知承諾管理和線上併聯辦理。

第四，提升對外開放水準。推動與部分重要交易夥伴口岸間相關單證聯網核查。簡化港澳投資者商事登記手續。支援開展國際航行船舶保稅加油業務。

第五，創新和完善監管。在食品、藥品、疫苗、安全等關係人民群眾生命健康領域，實行懲罰性賠償制度。健全遏制亂收費、亂罰款、亂攤派的長效機制。糾正仲介機構壟斷經營、強制服務等行為，清理取消企業在資質資格獲取、招投標、權益保護等方面的差別化待遇，維護公平競爭。

第六，優化涉企服務。建立因政策變化、規劃調整等造成企業合法利益受損的補償救濟機制。完善動產和權利擔保統一登記制度。加快打破資訊孤島，擴大部門和地方間系統互聯互通和資料共用範圍，推動解決市場主體反復多處提交材料問題，促進更多事項網上辦、一次辦。