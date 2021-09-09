美國「本福德」號導彈驅逐艦8日駛入中國南沙美濟礁鄰近海域引發中方強烈反應，解放軍南部戰區海空兵力跟蹤監視並予以警告驅離。大陸著名國際新聞類自媒體「樞密院十號」分析，據美軍第七艦隊的新聞稿顯示，美方罕見將美濟礁稱為「低潮高地」，這似乎不僅是為本次的「自由航行」找藉口，似乎也在為接下來美軍為首的海空兵力掀起一輪攪鬧南海的高潮找到一個法理依據與道德高地，而這其中最應該警惕或是美英兩國雙航母編隊在南海進行聯合演習的可能性，中國應該儘早做好預案。

文章稱，這是2021年美軍第5次闖南海島礁，也是年內第3次闖南沙島礁12浬，另外2次在西沙。從解放軍南部戰區發言人田軍里8日有關「美方行徑嚴重侵犯中國主權和安全，是其大搞航行霸權、製造南海軍事化的又一鐵證」、「美是不折不扣的南海安全風險製造者，是南海和平穩定的最大破壞者」的表述，和之前美艦闖南海時戰區發言人表述，並沒有非常大的不同。

不過，「樞密院十號」文章指出，美國第七艦隊8日在其官網上發佈的有關本次闖入美濟礁周邊海域行動的聲明中，有些不太尋常的措辭與表述：其中除了說了一堆美軍行使國際法賦予的「航行自由」權利的陳詞濫調之外，竟然非常罕見地將美濟礁稱為「低潮高地」，這種提法之前更多是在菲律賓單方面提起的「南海仲裁案」出現。

文章稱，第七艦隊聲稱，美國在美濟礁12浬範圍內從事「正常行動」。他們給出的理由是「美濟礁等自然形成狀態在漲潮時被淹沒的地物，無權擁有領海，並宣稱通過多種方式的建設也不會改變相關國際法框架下的這一特徵。」

文章預測，美第七艦隊這一提法並不簡單是要為了美艦進入美濟礁等南海島礁12浬範圍內航行尋找藉口，「這或許更像是藉著本次美艦闖南沙的舉措，向中方宣告以美國航母為首的強大海軍兵力又回到南海周邊海域了，在接下來相當長一段時期內，又將在南海相關海空域開始一輪高強度的『航行自由』行動或者聯合演練。」

文章稱，如果再綜合一下，美國「卡爾·文森」航母編隊已經進入南海海域，美國多架次空中偵察兵力開始高頻次抵近南海等公開信息，這種趨勢似乎逐漸強化。按照南海態勢感知平台的消息，9月5日，「卡爾·文森」號航母經巴士海峽進入南海活動。9月7日，美空軍1架E-8C空地監視機（AE1492）、1架RC-135W電子偵察機（AE01CC）及美海軍1架MQ-4C無人偵察機（AE5C76）、2架P-8A反潛巡邏機（AE67DD、 AE67A2）前往南海進行了高強度偵察。

文章稱，從機型角度來分析，這些空中兵力涵蓋多種任務。MQ-4C和P-8A主要負責海上巡邏和反潛，RC-135W監聽雷達和通信設備的電子信號，而E-8C則主要監視地面目標、保障戰場管理。

文章分析，美艦機一旦高頻次進行抵近中國周邊海空域，可能會有三種使用模式：一種是障眼法，比如偵察機抵近黃海偵察，吸引解放軍兵力的注意力，然後在南海進行「航行自由」行動；二是艦機同步抵近某個海空域，這樣艦艇可以實施進入中國島礁12浬等行動，然後派出偵察機等空中力量偵察中國跟蹤監視兵力的雷達與通信信號；三是在超級航母等編隊進入某海域將執行某種刺激性與挑釁性程度很高的行動前，派出小股的水面艦艇進行試探，並高頻次派出空中偵察機、反潛機、無人機進行抵近偵察，為潛在行動進行「情況摸底」。

文章研判，目前這次美導彈驅逐艦進入南沙島礁12浬的行動，就類似一種投石問路、或者說「踩踩盤子」，不排除正在為重回南海的美航母編隊下一步的大動作進行一些鋪墊與準備。再加上目前正在日本橫須賀基地停靠的英國「伊麗莎白女王」號航母編隊，心裡肯定憋著勁兒想要在回家之前再幹一票大的，就好像一個強盜總是想著再幹一次「大活」就金盆洗手一樣，一方面不甘心收手，另一方面這種情況下從來沒有好下場。

文章總結，在這種背景下，美英罕見在西太地區形成了雙航母編隊的兵力構成，不聯手做點事情是不會罷休的，而美航母已經進入南海海域，英國航母后續也進入南海並與美航母在南海進行聯合演習的可能性非常大。這點不僅是中方相關兵力要見招拆招，相關單位也應該做好做細多種預案。