國民黨台北市議員王鴻薇臉書發文附圖。（圖／取自王鴻薇臉書）

新竹市長林智堅近期拋出「新竹升格第七都」議題，民進黨立院黨團總召柯建銘7日表示，可修改《地方制度法》調降直轄市人口門檻，若能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉。國民黨台北市議員王鴻薇認為，民進黨正上演黨內分封大戲，為了林甚至不惜動用全國修法，林可謂是「新竹小霸王」。

王鴻薇8日在臉書發文表示，林智堅拋出「大新竹合併」議題，柯建銘總召則說要修改《地方制度法》，且有希望趕上下一次的選舉，這明明白白就是準備上演「智堅要官」的宮廷大戲，全國修法來配合民進黨黨內分封。

王鴻薇痛批，從資源共享角度，縣市合併不是不能檢討，但是如此「因人設事」，只因林智堅任期屆滿，他是蔡英文與柯建銘愛徒，結果本應該具上位宏觀的國土規劃充滿濃厚政治味，何其草率。這場「智堅要官」戲碼，不知會演到如何，但看得出民進黨內部的政治分贓，越來越荒謬，「新竹小霸王」林智堅，想必未來前途不可限量。

不僅如此，王鴻薇更直言，新竹升格議題顯然是「8年不夠修法再幹」，目的就是要「全國配合一個林智堅」，畢竟台灣到底需要幾個都？縣市升格從地方角度自然是好事，所以地方政治人物必然支持，但中央的餅有多大？理應把餅做大，更勝大家搶餅吃。