中國裁軍大使李松在《禁止生化武器公約》強化公約機制專題會議明確提出，重新啟動公約核查議定書談判勢在必行。（中國常駐日內瓦代表團微信公眾號）

中國常駐日內瓦代表團微信公眾號9日消息，中國裁軍大使李松當地時間8日在《禁止生化武器公約》強化公約機制專題會議上，明確提出，重新啟動公約核查議定書談判勢在必行。他表示，公約作為全球生物安全治理重要支柱，對促進國際和平、安全與發展發揮著不可替代的作用。推動公約得到全面、平衡、有效執行，符合廣大締約國和國際社會共同利益。

李松強調，核查機制是確保遵約、建立互信的最有效手段。20年來，只有美國一直在獨家阻擋核查議定書談判。中方敦促美方重新考慮上述立場，支持重啟談判的多邊努力。

李松指出，長期以來，美國慣於對他國指手畫腳，卻無視國際上對其自身遵約情況的嚴重關切。這是一種很不健康的習慣、極不公正的做法。建立了核查機制，誰遵約、誰違約就會一目了然。作為世界上從事生物軍事化活動最多的國家，美國國內生物防禦基地，及其遍布全球各地的200多個生物實驗室嚴重缺乏透明，存在不容忽視的安全隱患，是國際社會重大關切。

李松稱，美國自己做的事，只有自己最清楚！中方敦促美方本著公開、透明、負責任的態度，履行公約義務，對本國境內外生物軍事化活動進行全面澄清。「重返多邊」的美國，理應發揮「領導作用」，給國際社會一個痛痛快快的交代。在建立核查機制之前，應強化現有的履約宣布機制，特別是美國應宣布其境外生物軍事化活動情況。

李松強調，將於明年召開的公約第九次審議大會，是進一步加強公約機制的重要機遇。應充分肯定公約在消除生化武器威脅、加強全球生物安全治理、促進和平利用與國際合作等方面的核心作用，銘記普遍安全、共同繁榮的共同目標，踐行真正的多邊主義，通過群策群力，實現合作共贏。

李松說，中方希望審議大會作出決定，重啟核查議定書談判進程。凡是有利於重啟核查議定書談判的看法和建議都可以談，重要的是重新明確共同方向，開始邁出扎實步子。

他還就強化公約機制的中間措施、加強科技發展審議、積極促進國際合作、加強履約支持機構等問題介紹了中方的建設性立場和主張。

會議期間，中國關於重啟核查議定書談判的主張得到廣泛回應。不結盟集團代表123個締約國作共同發言，敦促美國改弦更張，呼籲盡快重啟這一重要談判。俄羅斯、巴西、南非、巴基斯坦、古巴、印度、伊朗、肯亞、委內瑞拉、菲律賓、愛爾蘭等國家代表發言，強調加強公約履約核查機制的重要性和緊迫性。