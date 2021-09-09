台東縣衛生局近日抽驗中秋節應景食品及肉品。（台東縣衛生局提供／蔡旻妤台東傳真）

中秋節即將來臨，台東縣衛生局抽驗全縣54件月餅產品及應景食材，結果防腐劑、動物用藥、農藥殘留等均符合規定。另外，也執行擴大畜肉產品乙型受體素抽驗68件，除了4件送驗中，其餘64件均符合規定。

衛生局近日派員至全縣各鄉鎮月餅製造業、麵包店、糕餅店、烘焙專賣店、食品原料行、傳統市場、超市及量販店等進行月餅產品及中秋各項應景食品抽驗，包含肉品2件、蔬果3件、月餅及月餅餡料43件、中秋應景食品6件，檢驗項目包含防腐劑、動物用藥、農藥殘留等，檢驗結果均與規定相符。

衛生局針對執行食藥署今年擴大畜肉產品乙型受體素之抽驗專案，截至9月5日止，共計抽驗國內外牛、豬肉（含內臟）68件，除4件仍送驗中，其他64件皆與規定相符。

台東縣衛生局呼籲民眾在選購中秋月餅、烘焙餡料及烤肉食材時，應注意產品是否適當儲存以維持新鮮度，如為包裝產品應挑選具有完整標示者。相關食品業者於生鮮產品批發、零售或供攤販使用時，皆應儘可能冷藏保存於7℃以下，如置於常溫，以不超過3小時為限，並採「先進先出」原則，以維持產品的品質。

此外，民眾在食用蔬果類，也請以流動的水浸泡清洗，並可用軟毛刷刷洗蔬果外觀，以減少農藥殘留，以確保食的安全。另衛生局再次提醒：民眾團聚時，目前疫情仍維持二級警戒，請配合落實防疫措施，戴口罩、勤洗手，實聯制、保持社交安全距離，過個安心佳節。