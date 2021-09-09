1名婦人騎車在路口左轉時未注意後方來車，導致於直行車發生擦撞，所幸當下雙方均開不快無釀傷亡，婦人先行左轉離開後，竟在不到10公尺的路口又因未注意路口與另輛機車擦撞，她當人噴飛倒地，對方也衝入人行道倒地；影片曝光網友紛紛怒說「證實了是禍躲不過」、「這三寶真的害人不淺」。

1名網友在臉書「爆料公社公開版」發表1則影片，影片中1名身穿紅衣的婦人在1處路口準備左轉時，疑似未注意左後方來車，當場遭1輛直行的機車擦撞上，她當場重心不穩欲摔落，所幸最後將機車拉回並無傷亡，直行的機車騎士口中也念念有詞，對她的行為相當不悅，她最後先行左轉離開。

超級三寶20秒連2撞 直行騎士慘噴飛網看傻：真的不容易

不過離譜的是，婦人再度行駛後，疑似因該路口無交通號誌，她在行經時又未注意到另1輛直行的機車、再次發生擦撞，她此次遭摔飛出車外，對方則衝入人行道也遭噴飛；原PO公布影片笑說「騎車轉彎麻煩看一下後視鏡，還有左右來車，連續2次擦撞，真的不容易。」

其他網友留言說，「你終究得出車禍，何不現在就出」、「證實了，是禍躲不過」、「事實證明10次車禍9次3寶」、「這是三寶入門起手式，不用訝異」、「移動式神祖牌」、「無言…真的很寶欸！嘖嘖」、「用這種盲目騎車，拜託不要出來害人」、「為了其他用路人的安全，這種拜託不要上路好嗎？連走路都不要」。