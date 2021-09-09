「小燕子」趙薇日前突傳被消失，不僅作品被下架、除名，微博超話也被查封，目前本人去向不明，讓粉絲相當擔心。而今年7月才傳出她與有多年交情的黃曉明久違合作，開拍新戲《玫瑰之戰》，如今女主角疑被封殺，讓劇組只好開始另尋解決方案，傳聞他們考慮找來曾以電影《如夢》入圍金馬影后的女星袁泉代打，但尚未被證實。

趙薇出道多年演而優則導，近日她突傳疑似被封殺神隱，第一時間趙薇出面在IG留言，寫下「北京的秋天」，暗示人跟父母仍留在北京，並無像外界所說逃到法國酒莊避風頭，但隨即刪文。又有傳言指趙薇女兒「小四月」目前在香港念書，正是使趙薇無法輕易離開大陸的主因。

傳劇組找來袁泉頂替趙薇當女主角。（圖／翻攝自袁泉微博）

而趙薇捲入消失風波後不久，和趙薇從學生時期就是好友，甚至承認趙薇是他初戀暗戀對象的黃曉明，被網友指出過去和趙薇有關的貼文全都被刪，然而後來有人替黃曉明澄清，解釋黃曉明是將微博設定為貼文僅半年內可見，才使發文時間超過半年的貼文都消失，並非黃曉明主動刪文。

據《香港01》報導，黃曉明和趙薇合作的《玫瑰之戰》先前傳出開拍消息，劇本改編自美劇《法庭女王》（The Good Wife），講述女主角因丈夫捲入犯罪疑雲後便回頭做起律師工作，搖身變成女強人，劇情精彩可期，但近日因趙薇消失，劇組轉而邀袁泉救火，頂替趙薇的戲分，該劇導演則是《慶餘年》的執導孫皓，更邀來「不老女神」俞飛鴻參與，陣容豪華，至於女主角是否改找袁泉上陣，有待劇組進一步說明。

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