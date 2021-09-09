王姓男子今年3月搭乘台北捷運板南線往土城方向之途中，藉機站立一名女子右後方，趁她不及防備之際，以左手觸摸她臀部，經她驚覺大聲喝斥，王男逃離車廂後被逮，台北地方法院依性騷擾罪判處拘役40天，可易科罰金4萬元。可上訴。

北院認為，31歲的王男為逞一己慾念，對素不相識之女子為性騷擾行為，侵害她的身體自主權，並對她身心造成影響，所為實不可取，惟念其犯後坦認犯行，態度尚可，及被害人表明不願與他和解等一切情狀，判處拘役40天。