捷運痴漢摸女臀部 判拘役40天 10:382021/09/09 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法院。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 王姓男子今年3月搭乘台北捷運板南線往土城方向之途中，藉機站立一名女子右後方，趁她不及防備之際，以左手觸摸她臀部，經她驚覺大聲喝斥，王男逃離車廂後被逮，台北地方法院依性騷擾罪判處拘役40天，可易科罰金4萬元。可上訴。 北院認為，31歲的王男為逞一己慾念，對素不相識之女子為性騷擾行為，侵害她的身體自主權，並對她身心造成影響，所為實不可取，惟念其犯後坦認犯行，態度尚可，及被害人表明不願與他和解等一切情狀，判處拘役40天。 北市台中1人染Delta 全校停課14天 翁茂鍾社會勞動造假 重判2年2月 #40天 #臀部 #捷運 #痴漢 #判拘役 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逼小女警下跪斲傷警察形象 男警依2罪罰16萬 17:592021/09/08 社會 印尼監獄凌晨大火釀41死 初判肇因電線走火 12:272021/09/08 國際 4天前閃婚PO護妻宣言 男神驚爆劈腿暗交10年砲友成渣夫 09:202021/09/09 娛樂 陳時中不忍了親自告 網友罵「舔美賣臺」遭判拘3天 11:062021/09/08 社會 走私美國海洋科技 中國大陸商人覃樹人被判兩年徒刑 07:072021/09/09 國際 陳時中告網友判拘役 江啟臣嗆「來告我」 19:452021/09/08 政治 聽障生透明口罩申請率僅1成 北市議員轟政策成效低落 17:482021/09/08 生活 《櫃買市場》益安開放信用交易 天剛續採變更交易 08:032021/09/09 財經 捷運板新站周邊轉型 打造新板亮點 04:102021/09/09 地方新聞 地表天菜老爸全在這！肉食女大讚：想生孩子了 19:342021/09/08 生活 疑吳亦凡涉性侵入獄24天現況曝光 銬腳鐐看皮膚性病科 05:102021/09/09 娛樂 社會熱門新聞 條子鴿「刑警」資歷也瞎掰 北市警局打臉：15年來未有酈姓偵查佐 - 社會 酒店妹醉醒驚見男客「跪後面一直動」哭求停止 提告知真相更慘 - 社會 小資女月薪24k孝親費1萬 想降5千挨罵眾人勸：換工作 - 社會 「女兵日記」邀盧秀燕客串遭罰20萬 TVBS提告判決出爐 - 社會 向按摩師說「尾椎很痛」遭脫褲性侵 正妹付錢離開哭提告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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