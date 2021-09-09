高雄市一名40歲王姓男子，今（9日）凌晨1時30分許騎機車在鹽埕區閒晃，遇上巡邏警車立即飛車狂竄閃避，途中還撞上流浪貓，警方將他圍捕壓制時聞到臭味，王男狂吼「我拉屎了！」。王男酒測值高達0.47，警方告知將依公共危險罪偵辦，王男第2度嚇到「挫屎」。

據了解王男是酒駕累犯，今天凌晨酒後騎機車經過五福四路，見到巡邏警車經過，馬上關掉車燈並閃進巷內，警方見他行跡怪異，立即通報線上警網攔截圍捕。

追捕過程中王男騎車竄逃，途中還撞到一隻流浪貓，最後不敵優勢警力遭圍捕壓制，不過警方聞到王男身上不但有酒味，還有一「怪味」，王男大吼：「我拉屎了啦！」，果真在地上看到一坨黃金。

王男酒測值0.47超標，員警將他上銬表示將依公共危險罪偵辦，王男再度嚇出第2坨屎，要求步行到派出所，員警考量距離派出所不遠，便陪同步行回派出所。

王男除依公共危險罪偵辦移送，加上竄逃期間紅燈右轉、逆向行駛等違規行為，警方對他開出8張罰單，罰金總計1萬8000元。

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