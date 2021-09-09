Delta疫情持續延燒，新北市確診人數再增，台股今（9）日一早重挫約147點，加權指數最低來到17122點，暫時守住17100點，聯電（2303）今日扮演電子股穩定軍心指標，開盤小跌後迅速拉升，最高來到67.9元大漲3.19％，台積電（2330）則從盤中重挫9元，至10點過後拉升至618元小跌1元，加權指數也跟著一度翻揚，日K拉出長紅棒，暫時化解再探底危機。

台股至近10點半止，成交值僅不到1300億元，市場推估今甜量能約在2600億元附近，仍是低於3000億元低量，顯示市場殺低意願不高，但追高意願也不足，指數於10點過度一度翻紅，但隨即在平盤下游走。

投資專家認為，短期內若疫情無法有效控制下來，再加上內資主力大戶近來已紛紛走避，外資買賣金額可能縮小，政策護盤也以低接為主，等於是消息面、籌碼面都不利台股表現，再加上技術面不佳，台股恐將維持弱勢整理格局。