網紅團體「Wackyboys反骨男孩」成員孫生，由於母親患有精神疾病，無法克制偷竊行為，多次進出警察局，讓他坦言相當頭疼，近日又接獲民眾私訊告知母親疑似又偷竊，讓他忍無可忍回應：「他Ｘ的以後這種事情可以直接報警嗎」。

孫生之前幫母親租小套房，近來卻收到民眾私訊，表示錢包疑似被母親偷走，雖然已經報警，還是希望孫生可以幫忙問問看，對此，他爆粗口表示：「他Ｘ的以後這種事情可以直接報警嗎？！不要再來密我找我，你們以為我有辦法是不是啦？我已經講半輩子了，沒用就是沒用」，更無奈表示：「我知道你們被偷的人很煩，我比你們更心煩心痛啦」，坦言幫母親擦半輩子屁股，已經感覺相當累。

孫生表示曾帶母親就醫，但每次都跑掉，導致母子倆常在大街上互相拉扯，雖然曾詢問警察可不可以就醫，得到的回應都是「妳媽沒有實際傷害他人或實際傷害自己行為，無法強制救醫」，因此向所有人喊話：「覺得是我媽的受害者的，拜託直接報警，不要再來告知我」，更無奈道出內心話：「我為什麼這麼生氣？因為你們不懂這是我媽給我從小學到現在我都要30歲的累積」。

對此，網友紛紛留言為他打氣：「這份壓力好大，有苦難言，辛苦你了」、「無法根治的問題一再發生，在大包容都會瓦解」、「加油啦，沒事的不是你的問題好好休息」、「辛苦了，家家有本難唸的經」、「辛苦你了！給人歡笑的同時不要忘記愛自己」。