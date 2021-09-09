蔡英文總統今天主持塔江艦成軍典禮表示，塔江軍艦的成軍展現我們全方位捍衛海疆的決心，和台灣國防研製的能量。這艘軍艦的加入，對海軍捍衛海疆任務更能夠如虎添翼。她也要求海軍秉持驍勇善戰的精神，執行各項戰訓任務，讓國人看到中華民國的國軍，守護國家、守護家園的信心和信念。

蔡英文今天前往宜蘭蘇澳的海軍中正基地，首先接受塔江軍艦授旗、授印和授模，並宣讀成軍令，蔡英文在致詞時表示，今天是我們塔江軍艦成軍以及快速布雷艇交艇的大日子，她還記得去年12月中，為即將下水的塔江軍艦命名，見證了國艦國造的成就。

蔡英文表示，當時她曾經說，這是展現我們全方位捍衛海疆的決心，也是展現台灣國防研製的能量，在不到一年的時間，我們的塔江艦成軍，以及第二艘快速布雷艇交艇，整個進度如期如質完成，這樣的成績值得肯定，證明在國防自主的路上，不論遇到什麼樣的困難，我們都能夠一一克服。

她說，我們不但用具體的成果打破了所有的抹黑和質疑，塔江軍艦的優異性能獲得國際的認同，成為台灣之光，她要謝謝海軍官兵、中科院和龍德公司的團隊同仁，長期以來為國艦國造政策努力打拼，「大家都辛苦了！」

今天有幾位立法委員陪同前往，蔡英文也感謝立委對於國防預算的審議和支持，從今天開始，我們的塔江軍艦就要負擔起戰備的任務，塔江軍艦不僅更具匿蹤性、航行穩定性、更是海軍首艘具備防空能力的小型艦艇。相信有這艘軍艦的加入，對海軍捍衛我們的海疆任務，更能夠如虎添翼。

她也以塔江兩字提醒海軍官兵，都能如同排灣族人一般不畏艱難，秉持驍勇善戰的精神，執行各項的戰訓任務，讓國人看到中華民國的國軍，守護國家、守護家園的信心和信念。最後她也再一次感謝海軍、中科院及所有參與國艦國造的廠商，「因為有各位的努力，讓我們的國艦、國造政策能夠不斷地前行」。