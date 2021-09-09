美國好萊塢知名女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），2011年因演出《X戰警》系列電影而爆紅。即將於12月再次推出新電影《千萬別抬頭》的她，日前被媒體拍到現身紐約街頭時，卻被拍到身材變得相當圓潤，豐滿的上圍曲線更撐爆緊身連身裙的照片，稍後便有媒體為她公開真實原因。

現年31歲的珍妮佛勞倫斯，擁有精緻的五官與凹凸有致的好身材，加上空靈的氣質與精湛的演技，讓她自2011年演出《X戰警》系列電影爆紅後，陸續又在《派特的幸福劇本》、《星際過客》、《紅雀》、《飢餓遊戲》等系列電影中獲得觀眾好評，更一連在多項頒獎典禮上獲得最佳女主角獎，演技備受肯定，成為好萊塢一線女星。

珍妮佛勞倫斯在2019年，與交往1年並大她6歲的畫廊藝術總監監庫奇馬洛尼（Cooke Maroney）結婚後，便開始享受新婚生活，近期她才復出拍攝《不要抬頭》、《Red White and Water》兩部作品，不過拍攝過程中曾因眼部受傷而休養數月，讓粉絲們相當擔心。

不過先前珍妮佛勞倫斯被拍到現身紐約街頭時，卻發現她原本火辣的身材疑似走樣，只見她穿著一件黃色貼身襯衫長洋裝，豐滿的上圍與圓潤的翹臀都快將衣服給撐爆，鈕扣看起來相當緊繃，讓外界懷疑她是否在休養期間變胖許多。

美國《時人》雜誌則是在今（9）日的報導中指出，珍妮佛勞倫斯已懷孕幾個月，夫妻倆即將迎接第1個愛情結晶。而報導一出後讓粉絲們又驚又喜，紛紛在底下留言送上祝福，也相當期待孩子的誕生，與12月即將上檔的新電影《不要抬頭》。