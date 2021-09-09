65歲藝人澎恰恰，去年突然開記者會宣布因拍電影、投資文創產業，欠了2.4億巨債破產，但承諾會努力工作不會逃避，希望債權人能給點時間，不料如今驚爆他跟沈玉琳舊愛佩真借了46萬沒還，僅留下一句訊息：「今晚，是我人生的最後一晚」，便失聯下落不明。

澎恰恰宣告欠債破產，積極跟債主橋債，也對外表示什麼工作都接，近期更透過臉書、YouTube等平台，努力接業配、品牌合作等，展現還債決心，不料據《自由時報》報導，佩真最近跟澎恰恰合作開直播賣泡菜，兩人因工作才剛認識不久，在關係還不熟的情況下，澎恰恰跟佩真開口借了46萬，承諾10天還清。

佩真透露還錢期限過去很久了，澎恰恰還沒有清償，但她也沒有特地催討，不過有聽聞澎恰恰跟上面廠商之間有些不愉快，沒想到昨天(9/8)突然收到他的鼓勵訊息，勸她有些事情看看就好，他人要講些什麼又如何？「心胸放開闊，為小孩，也為自己」，接著竟然說：「今晚，是我人生的最後一晚。妳加油」，就此失聯。

佩真表示是今天早上才看到訊息，想進一步詢問清楚卻無法再聯繫上對方，佩真也透露雖然澎恰恰那46萬還沒還，但她已跟泡菜廠商協調好了，可從販售貨款中扣抵，也跟澎恰恰的債主有認識，知道他的還債進度，不料如今卻出現這種狀況，讓佩真不禁嚇哭：「澎哥現在人好嗎？我聯絡不上」，對此，澎恰恰的老婆、兒子沒接電話，經紀人則表示沒接到澎恰恰的相關訊息，但昨天自己還在跟他兒子喬澎哥拍YT的檔期。