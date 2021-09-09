新竹市長林智堅即將任期屆滿，此時卻拋出大新竹合併的想法，還強調「急迫性跟必要性」，對此，民眾黨發言人楊寶楨反問一個問題，如果大新竹合併，目前的新竹縣市首長都不能再競選「連任」，不知民進黨還會不會提這個構想。

對於林智堅拋出的「大新竹縣市合併」議題，楊寶楨8日在臉書發文表示，自己只想反問一個問題：如果大新竹合併，目前的新竹縣市首長都不能再競選「連任」，民進黨還會選擇在這個時機點提出這樣的想法嗎？如果不願意接受這個限制，那提這議題，算不算「居心叵測」？

楊寶楨直言，連民進黨立院黨團總召柯建銘都明白講了，屆時首任大新竹市長「林智堅當然能選、楊文科也能選。」還說修法後，有望在2022年九合一大選升格。楊批評，民進黨在立法院有絕對人數優勢，要通過法案是易如反掌，這麼急、不演了的態度，不就是想因人設事？

楊寶楨提醒，關於縣市合併，執政黨應該是要全台做國土規劃的通盤考量，而不只是點名新竹縣市，她並呼籲，執政黨請勿兒戲，如果是為了延續「個人政治生命」，有私心才提出這件事，那真的就太令人失望了。