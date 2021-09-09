2014年4月10日下午在金門縣立體育館公開抽籤，比照統一發票開獎高規格作業之外，並由地方名城有線電視全程實況轉播之一。（中時資料照片／李金生攝）

2014年4月10日下午在金門縣立體育館公開抽籤，比照統一發票開獎高規格作業之外，並由地方名城有線電視全程實況轉播之二。（中時資料照片／李金生攝）

2014年吸引7萬多名鄉親抽籤承購的新北市中和區「金門新村」，金門縣府今天宣布釋出原作為縣府公用的4戶辦理公開標售，歡迎鄉親踴躍投票。

縣府說明，本案公告期間自2021年9／10至2021年10／12，2021年10／13下午3時開標。相關投標及房地資料及開放現場勘查時間可至〈金門縣政府網站〉查詢。此次標售一律依現況辦理點交。

坐落於新北市中和區興南路1段，金門縣政府投資17億元，眷村改建的「金門新村」，距離中和南勢角捷運站僅約350公尺，位於興南商圈及興南夜市附近，且鄰近興南國小，交通便利，生活機能佳。其中，129戶分配給原眷戶，183戶提供縣籍鄉親登記申購。

2014年4月10日下午在金門縣立體育館公開抽籤，比照統一發票開獎高規格作業之外，並由地方名城有線電視全程實況轉播，直至當晚7時以後結束，盛況至今仍讓鄉親記憶猶新。

縣府表示，新北市中和區金門新村於2013年取得使用執照，2014年安置原眷戶並依〈金門縣縣有財產管理自治條例〉第59條之3優先由金門縣民抽籤承購，當時承購價為2014年不動產市場行情之85折，造成7萬多縣民爭先參與抽籤；此次標售住宅4戶原作為縣府公用，現無公用需求，為活化縣有閒置資產並使其效益最大化，特別釋出辦理公開標售。

財政處表示，這項標售案每戶均配有平面汽車及機車停車位各1席，且不受〈金門縣縣有財產管理自治條例〉第59條之3十年內不得移轉之規定，歡迎民眾踴躍參與投標。