揮揮中心8月20日通過教育部所提境外生入境專案後，到9月8日為止，有87個境外生已經入境。不過根據教育部統計，這段時間入境的大專境外生有11人確診，相當於1／8入境學生都染疫，對大學開學造成重大挑戰。

根據教育部最新統計，4月20日到9月8日學生診人數累計達744人，其中包括大專校院學生234人、高中生119人、國中生113人、國小生190人及幼兒園生88人。在確診學生中，本土案例719人、境外移入案例25人。在境外移入案例中，有23人是大專生、1人是國中生、1人是國小生。

8月20日指揮中心通過大專境外生入境時，當時境外移入大專生確診案例有12人；但到9月8日止，僅87個境外生入境，但境外移入大專生確診案例卻增加11人達23人。也就是這段時間入境的大專生中，有約1／8染疫。

根據規畫，約1.3萬個學位生及華語授獎生將在這學期陸續進到台灣展開學業。教育部長潘文忠表示，到8日為止，教育部核准786位境外生的入境申請，包括780位學位生及6位華語授獎生。而已經入境的有87位，其中17位正在集中檢疫所進行隔離，另外70位則住在防疫旅館。

大學從9月13日起陸續開學，但國內已招Delta病毒入侵，大專境外生在入境前染疫的比例偏高，教育部已建議大學可按照既定時程開學，但建議在中秋節（9月21日）前，先採行遠距或線上教學，用更多的時間來準備校園防疫，但中秋節過後，再恢復實體上課。

而面對國內疫情，台大、台師大都是9月22日開學，但前三周都決定採遠距教學；清大也宣布，9月13日開學到都採線上授課，等中秋節結束後，再決定是否恢復實體上課。

而根據教育部規定，境外生入境後，除了要在防疫旅館或集中檢疫所隔離14天外，之後還要進行7天自主健康管理期間，不能進入校園上課或前往人群聚集之處；如要入住校內宿舍，學校應安排獨層且一人一室之宿舍，如衛浴設備為共用，則規畫分流、分時段使用，並於每次學生使用完後應落實清消。