新北幼兒園群聚案已傳入社區，今再增1名裝修工人染疫，整起案件的感染源不明，許多人推測Ct值高的埃及爸爸恐是感染源。對此，台大前感染科醫師林氏璧今分析這個案件恐有4種劇本，其中他認為埃及爸爸在境外感染或在防疫旅館感染的可能性高，引起網友熱議，不少人看完毛骨悚然，真的太可怕了。

林氏璧今在臉書上分享，30多歲埃及籍男性（案16160）在8月4日來台探親，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境機場採檢結果為陰性，8月16日檢疫期滿還是陰性，但9月6日因為孩子（案16145）確診而被匡列為接觸者，在9月8日確診，Ct值達37.9。

林氏璧指出，埃及爸爸是否為感染源，可能有4套劇本。首先，埃及爸爸可能是在埃及上機前或搭機過程被感染，3日內檢驗與Day 0的採檢結果為陰性是因為還沒發病，12天後14天後快篩和PCR都屬偽陰性，或他是潛伏期逾14天的人。8月16日出關病毒量變高、有傳染力，而後妻兒於8月25日發病，接著傳進幼兒園。

林氏璧也說，第二套劇本是社區中另有一條Delta的感染鏈，埃及爸爸也是在台灣被感染的；第三套劇本則是，埃及爸爸是感染後期的人，目前剛好處在陰陰陽陽的狀態之中，與這次的幼兒園的群聚事件沒有關聯。

林氏璧透露，最後一個劇本則是埃及爸爸是在防疫旅館受感染的，先前也曾發生過類似的事件，因此也該去查看看同時間入住防疫旅館的客人中，有沒有人感染Delta變異株，比對一下病毒序列，旅館員工也可以檢查PCR和抗體，做環境採檢。

林氏璧認為，要確認可能還是得靠基因定序，但病毒量太低的人，的確有可能會定序不出來，不過，他個人認為，這四套劇本中最有可能的是第一個和第四個。引起網友熱議，「如果是防疫旅館內感染，感覺很可怕」、「如果是劇本四，那黑數就超多了」、「如果是劇本二感覺也很可怕」、「不管是哪個都讓人很緊張」。

不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上強調，這名埃及籍個案的基因定序結果尚未出爐，因此說是他帶進Delta這樣的說法有些太早，並表示因為個案的病毒量很低，有嘗試做基因定序，但目前還沒有結果。