市長盧秀燕今天正式宣布，9／15-9／17日持相關證件及通知單連續三天為長輩接種第二劑AZ疫苗。(陳世宗攝)

Delta來勢洶洶雙北疫情升溫，引起已注射第一劑AZ疫苗，尚未接種第二劑AZ疫苗長輩的恐慌！台中市議員吳瓊華今日市政總質詢時，關心台中快打站2.0疫苗施打規劃為何？市長盧秀燕指出，市府預計9月15日至17日比照第一劑接種模式，安排全市45處快打站接種。

盧秀燕表示，台中市65歲以上接種AZ且間隔滿10周以上的長輩，台中市政府預計9月15日至17日比照第一劑接種模式，安排全市45處快打站接種，也就是說7月2日前已接種第一劑疫苗的65歲以上長輩，只要持身份證、健保卡與接種通知單即可到快打站2.0施打。

另外，日前已至1922疫苗預約平台，但又接到通知單的長輩，市府也開放民眾自由選擇，只要有接到接種通知單都符合快打站施打資格。

盧秀燕指出，中央已開放23歲以上民眾施打疫苗，18歲以下的民眾也將安排在學校施打，對於18歲到22歲區間的疫苗量，市府經過盤點後，將協助施打；提醒7月19日前已意願登記AZ疫苗，但尚未接種第一劑的18歲至22歲民眾，於開放預約時間至1922疫苗預約平台預約，屆時可至醫療院所施打。