隨著小球時代來臨，三分球投射能力成為NBA球星的必備功能，然而目前三分球代名詞非勇士史提芬柯瑞莫屬，尤其是他隨心所欲的出手更讓對手膽顫心驚。根據統計，史提芬柯瑞生涯已有7次單節得分超過25分，不但成為NBA之最，更是排名第二與第三的加總，可見得「萌神」一旦開啟戰鬥將瞬間變成「死神」模式。

史提芬柯瑞並沒有身材上的優勢，擁有的是絕佳手感，他能在任何角度下出手，而且射程能來到中場附近，只要防守球員的腳步沒跟上去，迎來的就是絕望三分彈，勇士之所以能在2014年起5年內勇奪3冠，史提芬柯瑞功不可沒。

自1996-97球季NBA官方有單節數據統計以來，能在單節攻下超過25分以上的球員有不少人，排名第二的是已故「小飛俠」布萊恩的4次。現役球員中排名第二的是史提芬柯瑞隊友克雷湯普生與太陽戴文布克並列2次，當中克雷湯普生創下單節37分的NBA紀錄。

單節得分超過25分2次的球星有湖人詹姆斯、安森尼、籃網哈登、拓荒者利拉德和公牛拉文。連續17個賽季場均得分超過25分的詹姆斯，連續3個賽季場均得分超過30分的哈登，面對史提芬柯瑞也都難以望其項背。