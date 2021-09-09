9月1日國中小開學至今，已陸續傳出多所學校因學童染疫停課，對此，民間團體表示，如新加坡就規定，從10月開始，還未接種疫苗的學校老師，還有所有會跟12歲以下學童接觸的從業人員，應每周接受兩次快篩，即使已接種疫苗，所有在學校高風險環境工作的員工，包括清潔員、廚房員工、體育老師等，也需要每周兩次快篩，疫苗不等於免疫，請政府不要再停留在舊有的防疫模式。

家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩表示，相較我國，新加坡接種2劑疫苗的人口高出許多，但接種疫苗後不等於免疫，因此他們仍要對這些高風險人員快篩，呼籲台灣政府應免費提供快篩試劑予這些高風險人員，以杜絕疫情在校園中擴散。

台北市家長會長協會理事長周季平說，目前還是有很多的家長想要打疫苗，卻是卻沒有疫苗可以打，請政府還是要能夠盡速滿足家長們對疫苗的需求，家長都全力配合政府及學校防疫，但政府能應提供更積極有效的防疫措施，如給予全部的學童快篩的機會。

台北市國小學生家長會聯合會總會長張喜文提及，大家都希望疫情趨緩，但許多人連第一劑都沒打，政府應廣泛發放快篩試劑。